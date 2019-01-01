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كأس الاتحاد الأفريقي

مدرب نهضة بركان: لم نقدم المستوى المعهود أمام الصفاقسي

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هل يتأهل نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، على أن فريقه لم يقدم مستواه المعروف أمام الصفاقسي التونسي، بكأس الكونفدرالية.

الصفاقسي التونسي حقق الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

الجعواني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا كرات طويلة ولم نتعود عليها، وتجربة الصفاقسي تسببت في الفارق".

مدرب نهضة بركان تابع: "مع بداية الشوط الثاني احتسب علينا ركلة جزاء أرى أنها قاسية علينا ولكننا نتقبلها".

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وأردف: "لاعبي فريقي قدموا روح قتالية والتأهل إلى النهائي سيكون في المغرب، ولصالح فريق نهضة بركان".

نهضة بركان يحتاج للفوز بفارق 3 أهداف على أقل تقدير، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية.

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