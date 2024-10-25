صداع مدرب السعودية بدأ .. وكيل تيتي يُعلق وصالح المحمدي على الطاولة ورينارد الأقوى

من سيخلف مانشيني في تدريب الأخضر؟

بعد قرار اتحاد الكرة السعودي، بإقالة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني من تدريب الأخضر، بدأ الحديث بقوة خلال الساعات الماضية حول المدرب الجديد الذي سيخلفه خلال المباريات المقبلة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقالة مانشيني من منصبه، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، هو الخيار الأقرب في ظل ترحيب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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الاتحاد السعودي ليس لديه أي مانع في عودة رينارد لتدريب الأخضر، ولكن بشرط أن يكون لديه الرغبة في العودة، رغم العروض التي وصلته من جانب أحد الأندية القطرية ومنتخب السنغال، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن لوتشيانو سوريني المسؤول الإعلامي للمدرب البرازيلي تيتي، قال خلال تصريحات لها: "لا يمكنني التأكيد أو النفي حول المفاوضات، لأنه لا يوجد لدي تفاصيل بشأن التواصل من جانب الاتحاد السعودي مع تيتي بعد إقالة مانشيني".

وفي نفس الوقت، يجد اسم المدرب الوطني صالح المحمدي ترحيبًا داخل اتحاد الكرة السعودي، حيث قام وكيله أحمد المعلم بتقديم ملف تعريف بالمدرب "CV"، قبل مباراة اليابان التي خسرها الأخضر بهدفين دون رد، ولكن لم يحدث أي مفاوضات معه.

ومن ناحيته؛ يرغب صالح المحمدي قيادة الصقور خلال المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، كما أكدت الصحيفة.