مدرب مصر الأسبق يتعرض لموقف محرج بسبب حارس المكسيك

تسريب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تعرض خافيير أجيري، مدرب فريق ريال مايوركا الإسباني ومصر الأسبق لموقف محرج على شاشة التلفزيون، أثناء تحليله لمباراة منتخب المكسيك ضد بولندا بالأمس في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحصل المدرب على أجازة قصيرة بسبب بطولة كأس العالم، قرر قضائها في بلاده والتعليق على مباريات المكسيك في إحدى القنوات التلفزيونية.

وانتشرت تصريحات أجيري المثيرة للجدل مواقع التواصل الاجتماعي، وكان المدرب يتحدث بعفوية ولم يظن أن البرنامج يبث على الهواء مباشرة.

وقال أجيري إنّ مدرب المكسيك، تاتا مارتينو، سيقوم بتغيير حارس المرمى في إشارة إلى جييرمو أوتشوا، ولكن تصدى الحارس سريعًا لركلة جزاء منحت النقطة الأولى للمكسيك في مونديال قطر 2022.

وحدث ذلك في برنامج "TUDN La Jugada del Mundial" عندما سأل مقدم البرنامج ريكاردو بيلايز، خافيير أجيري عن رأيه في التبديل الذي يجب أن يفعله المدرب مارتينو، واختار خروج حارس المرمى.

وأوضح أجيري ما قاله في البرنامج، قائلًا: "أنا أحب ميمو كثيرًا وأحترمه لقد كانوا يزعجونني وراء الكواليس لأنه عندما كنت هناك لم يلعب الحارس معي".

وتابع: "بالمناسبة أريد التوضيح أنني كنت ضحية مزحة، من الجيد أن تمنحني فرصة لإرسال عناق لكل المشجعين، إنها مزحة لقد كانوا يزعجونني وراء الكواليس".

جدير بالذكر أنّ المباراة انتهت بالتعادل السلبي ليحقق المكسيك أول نقطة له في كأس العالم.