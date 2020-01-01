مدرب ليون: لا يمكن أن يكون لديك خطة لإيقاف رونالدو

يوفنتوس خصم قوي ولكن نؤمن بحظوظنا..

يؤمن رودي جارسيا، المدير الفني لليون، أنه من الصعب إيجاد طريقة لإيقاف كريستيانو رونالدو خلال مباراة فريقه أمام يوفنتوس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليون لا يعيش أفضل مواسمه في الفترة الحالية، حيث يأتي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي مع فقدانه لأهم نجومه على الإطلاق، ممفيس ديباي، بسبب الإصابة.

جارسيا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة يوفنتوس تحدث وقال "رونالدو؟ أفضل من يتحدث عنه هو أنتوني لوبيز (حارس ليون)، يعرفه جيدًا، إنه محترف رائع، هذا ما يقوله الجميع عنه.".

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كما أضاف "رونالدو يعمل أكثر من الآخرين، من المثير دومًا في عالم كرة القدم أن يكون لديك لاعبين في هذا المستوى، لا يمكن أن يكون لديك خطة لإيقاف رونالدو، هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في يوفنتوس.".

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"لقد درسنا يوفنتوس جيدًا في الفترة الأخيرة، نجد فيهم الآن المبادئ التي اشتُهر بها ساري مع إموبيلي ونابولي، إنه مدرب حاد من الناحية التكتيكية، مؤسسة يوفنتوس قوية للغاية لدرجة أنها لم تتأثر منذ وصوله."

"اعتقدنا جميعًا أن باريس سان جيرمان قد يفوز على دورتموند إلا أن ذلك لم يحدث لأن دورتموند لعب مباراة كبيرة. ليس كل الناس يمنحونا الأفضلية في الصعود ولكن ينبغي علينا أن نُعطي كل ما لدينا، أنا لست قلقًا فيما يتعلق بالحماس والتحفيز من قبلنا."

"عندما نقول ثامن الدوري الفرنسي أمام يوفنتوس فقد يظن البعض أن حظوظنا قليلة، لكننا سندخل المباراة متحفزين بنسبة 100%، لدينا القدرة على منع قوتهم، سنكون أمام مشجعينا، وسيساعدونا كاللاعب رقم 12 للفريق."

يذكر أن رودي جارسيا كانت له تجربة مع روما في الدوري الإيطالي كان فيها ندًا إلى حد ما مع البيانكونيري، قبل أن يرحل ويعمل في مارسيليا ثم يتولى تدريب ليون في منتصف هذا الموسم.

