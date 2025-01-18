“فلتبكي في المؤتمر”.. مدرب ليجانيس يهين سيميوني داخل الملعب!

مدرب ليجانيس يسخر من سيميوني...

سخر بورخا خيمينيز، المدير الفني لنادي ليجانيس، من نظيره دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعد مباراة الفريقين، التي جمعت بينهما اليوم السبت، وخسرها الروخي بلانكوس بهدف دون رد.

وسقط أتلتيكو مدريد، في فخ الخسارة من ليجانيس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، لتتوقف سلسلة انتصارات كتيبة المدرب دييجو سيميوني، والتي استمرت إلى 15 مباراة.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وتقدم أنطوان جريزمان، لتنفيذها ولكنه أهدرها، وخسر فريقه.

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والتقطت عدسات الكاميرات مدرب ليجانيس، وهو منفعلًا عقب ركلة الجزاء ووجه حديثه إلى سيميوني، وقال له بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية: "ابكي، الآن اذهب إلى المؤتمر الصحفي وابكي هناك".

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد، عقب خسارة اليوم عند النقطة النقطة 44 في صدارة ترتيب الليجا، وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثالث.