مدرب لوس أنجلوس يكشف حقيقة غياب بيل عن كأس العالم

النجم الويلزي يعاني من مشكلة في الساق

بعد فترة من القلق حول إمكانية غيابه عن كأس العالم مع منتخب ويلز، خرج مدرب نادي لوس أنجلوس الأمريكي لإنهاء كافة الشكوك بخصوص موقف جاريث بيل من الظهور بالبطولة.

بيل تم استبعاده من مواجهة لوس أنجلوس إف سي مع لوس أنجلوس جالاكسي في نصف نهائي الدوري الأمريكي بسبب مشكلة تعرض لها في الساق.

وهو ما تسبب في انتشار الأنباء عن غياب بيل المحتمل وعدم ظهوره في المونديال، بسبب سجله الحافل من الإصابات في تجربته السابقة مع ريال مدريد.

ومن جانبه قال ستيف تشيروندولو مدرب لوس أنجلوس في تصريحات نقلها موقع "بي بي سي" البريطاني:"لا مزيد من الإصابات للإبلاغ عنها، بيل يجب أن يعود إلى التدريبات قريبًا جدًا، ربما في اليومين المقبلين".

ويطمح صاحب الـ33 سنة في التعافي قريبًا من أجل تجهيز نفسه بأفضل شكل ممكن للمشاركة في كأس العالم، بعدما تحسنت مسيرته منذ انتقاله إلى الدوري الأمريكي بتسجيل هدفين في 13 مباراة مع فريقه الجديد.

ويأتي ذلك بعدما انهار بيل تمامًا في مواسمه الأخيرة مع ريال مدريد، حيث لعب 5 مباريات فقط في موسم 2020/2021 بعدما أصبح شخصية مهمشة في النادي الإسباني.

وبالنسبة لويلز فتواجد بيل يعتبر غاية في الأهمية، لأن الجناح المخضرم هو الهداف التاريخي لبلاده، وسجل هدف الفوز على أوكرانيا بتصفيات الملحق الأوروبي للمونديال، ليقود الفريق للتأهل إلى البطولة للمرة الأولى منذ 1958.

جدير بالذكر أن ويلز تقع في المجموعة الثانية بكأس العالم في قطر مع الولايات المتحدة وإيران وإنجلترا، ومن المقرر أن تبدأ مبارياتها بالبطولة أمام المنتخب الأمريكي في 21 نوفمبر القادم.