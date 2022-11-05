مدرب لشبونة: اللعب ضد رونالدو؟ ربما نراه على الدكة مرة أخرى!

الجميع يريد عودته إلى النادي البرتغالي

علق روبن أموريم المدير الفني لفريق لشبونة البرتغالي، على إمكانية اللعب ضد المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

لشبونة احتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، ليتأهل إلى دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي الذي سيلعب فيه مانشستر يونايتد بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته في نفس البطولة.

وخلال تواجده بالمؤتمر الصحفي لمباراة فريقه القادمة بالدوري البرتغالي، قال أموريم عن إمكانية اللعب ضد يونايتد:"مانشستر ليس الفريق الذي نريد مواجهته، لكن لو حدث ذلك فسيأتون وربما يجلس رونالدو على مقاعد البدلاء كما شاهدنا من قبل".

وأضاف:"إذا لم يكن الأمر كذلك ولعب كأساسي، فهو لا يزال يسجل الأهداف وهذا ليس جيدًا بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن أموريم كشف في أكتوبر الماضي عن رغبة الجميع في لشبونة في عودة رونالدو، ولكنه شدد على صعوبة الأمر بسبب الراتب المرتفع للمهاجم المخضرم.