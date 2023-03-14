مدرب لايبزيج قبل مواجهة مانشستر سيتي: "إذا كان هالاند لا يعجبكم فأعطوه لنا!"

مانشستر سيتي يملك سلاحًا فتاكًا

تعجب الألماني ماركو روزه مدرب لايبزيج الألماني من الانتقادات التي يتعرض لها النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

وقال روزه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إذا كنتم لا تريدون هالاند.. أرجوكم أن ترسلوه لي!".

وأضاف مازحًا: "امنحوه لنا في آخر 10 مباريات فقط، ثم استعيدوه مجددًا".

ثم تحدث جادًا: "متفاجئ من تعرضه للنقد، لقد سجل 26 هدفًا في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي، إذا لم يتم إحراز هذه الأهداف، فلا أدري أين كان مانشستر سيتي ليصبح في الدوري الإنجليزي".

وأردف: "لا أعرف بصراحة عما نتحدث، يملك جودة مذهلة والكل يعلم ذلك، دافعنا أمامه بشكل جيد في المباراة الماضية ولكن هذا لا يعني ضرورة أن يحدث ذلك في المباراة المقبلة، ليس هالاند وحده، مانشستر سيتي يمتلك العديد من اللاعبين ذوي الجودات الرائعة".