مدرب كولن كان محقا؟ كين يتألق والعالم يتعرف على اكتشاف ألونسو في قمة بايرن وليفركوزن!

كين يرد على الانتقادات بطريقته الخاصة!

تعادل بايرن ميونخ، أمام باير ليفركوزن، بهدفين لكل فريق، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

واستمر الفريقان في التربع على صدارة "البوندسليجا" بعد وصولهما للنقطة العاشرة، ولكن أفضلية فارق الأهداف تمنح ليفركوزن أفضلية المركز الأول.

مباراة الليلة شهدت مواصلة تألق هاري كين مع بايرن ميونخ، ووصله للهدف الرابع مع الفريق، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من توتنهام مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

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ماذا قدم هاري كين أمام باير ليفركوزن؟

هل كان مدرب كولن محقًا؟ هاري كين يرد!

انتقد مدرب كولن، في وقت سابق انضمام هاري كين إلى صفوف بايرن ميونخ، وشدد على أن الفريق البافاري كان يتعين عليه التعاقد مع فيكتور بونيفاس، بدلًا من التعاقد مع النجم الإنجليزي، الذي كلف خزائن الفريق أكثر من 100 مليون يورو.

وفي مباراة الليلة وعلى طريقة الكبار، رد هاري كين على انتقادات مدرب كولن، إذ قاد فريقه لخطف نقطة ثمينة وتمكن من مواصلة التسجيل، ليسجل مع الفريق البافاري في المباراة الرابعة على التوالي، ويؤكد أنه يستحق المبلغ الذي دفع فيه.

المهاجم الإنجليزي، مارس هوايته المفضلة في مباراة الليلة واستمر في تحطيم الأرقام القياسية أينما وجد، إذ عادل رقم ميروسلاف كلوزة، نجم الفريق البافاري في تسجيل أربعة أهداف في أول 4 مباريات مع بايرن، لتزداد قلوب مشجعي الفريق البافاري اطمئنانًا بأن هجوم فريقها في أيد أمينة.

العالم يتعرف على موهبة باير ليفركوزن

النجم النيجيري فيكتور بونيفاس، بالرغم من أنه لم يسجل في مباراة الليلة، إلا أنه قدم أوراق اعتماده للجميع بعد المستوى الذي قدمه في المباراة، ليواصل سلسلة نجاحاته من بداية الموسم.

بونيفاس صاحب الـ 22 عامًا، كان من أخطر لاعبي فريقه اليوم، وشكل تهديدًا كبيرًا على مرمى العملاق البافاري، ويرسل رسالة إلى كبار الأندية الأوروبية التي تبحث عن مهاجم بوجود نجم جديد يسطع في الملاعب الإنجليزية.

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