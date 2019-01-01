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الدوري الإنجليزي الممتاز

مدرب كارديف سيتي يصف ما مر به الأسبوع الماضي بعد أزمة سالا

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Getty/Goal composite
وارنوك أكد أنه لم يتوقع هذا الأمر مطلقاً
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المدير الفني نيل وارنوك، لنادي كارديف سيتي الإنجليزي، عن أزمة اختفاء اللاعب الأرجنتيني، إيميليانو سالا.

ولم تظهر أي أدلة عن طائرة اللاعب، المنضم من صفوف نانت الفرنسي، التي أختفت منذ الأثنين الماضي في جزر القنال.

ويلتقي أرسنال مع كارديف سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ24 من المسابقة، والتي يتواجد اسم سالا فيها بكتيب المباراة.

وارنوك تحدث عن أزمة اللاعب: "أنا في إدارة كرة القدم منذ 40 عاماً، وهذا هو أصعب أسبوع أمر به في مسيرتي الكروية".

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وتابع: "أشياء مثل تلك لا تحدث، أو لا تفكر في حدوثها".

كما أكد أنه فكر في مستقبله لأكثر من مرة الأسبوع الماضي: "بسبب الأسباب المهمة، هناك بعض الأشياء التي تجعلك تُدرك الأمور".

ويلتقي كارديف سيتي مع أرسنال على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، تساهم في خروج الفريق من مناطق الهبوط.

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