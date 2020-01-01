مدرب فلامنجو: هندرسون هو الأفضل في العالم بمركزه

جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو يؤكد أن جوردان هندرسون نجم ليفربول هو لاعب وسط الملعب الأفضل في العالم.

أشاد جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي باللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون نجم خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية، وقال جيسوس: "جوردان هندرسون هو لاعب وسط الملعب الأفضل في العالم بمركزه، كلوب لا يستطيع الاستغناء عنه أبدًا بينما يفعل ذلك مع الثنائي الآخر فينالدوم وكيتا أما البقية فلا يغيرهم".

وكان هندرسون قد شارك مع ليفربول في تحقيق لقب بطولة كأس العالم للأندية بنهاية العام المنصرم على حساب فلامنجو بهدف نظيف سجله روبرتو فيرمينو.

وخرج المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول وأشاد بلاعبه الإنجليزي بعد أول مباراة للفريق في العام الجديد ضد شيفيلد يونايتد والتي فاز بها الريدز بثنائية محمد صلاح.

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وقال كلوب وقتها: "هو لاعب استثنائي ويقدم مستويات مذهلة، لقد قدم هو وفينالدوم مباراة عظيمة في ظل كل تلك المباريات التي لعبها مؤخرًا".

وأكمل: "لا يمكن التشكيك في هندرسون ولو كان أحدهم لا يرى مدى جودته فلا يوجد ما أستطيع القيام به لإقناعه بالعكس".

جدير بالذكر أن جوردان هندرسون كان قد شارك في 27 مباراة رفقة ليفربول هذا الموسم سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.