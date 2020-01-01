مدرب فرانكفورت: ريال مدريد ظلم يوفيتش ونريد عودته

اللاعب قريب من الرحيل عن ريال مدريد

قال أدي هوتير المدير الفني لنادي فرانكفورت الألماني إن ريال مدريد لم يمنح الفرصة الكاملة التي يستحقها النجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن العروض التي يتلقاها لوكا يوفيتش في هذه الفترة تزداد يومًا بعد يوم، وأن إمكانية رحيله عن ريال مدريد خلال أقرب وقت باتت كبيرة.

يوفيتش انضم لريال مدريد قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة قدرت قيمتها 63 مليون يورو.

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اللاعب عانى كثيرًا ما بين عدم الالتزام وسوء الحظ وقلة المشاركات بشكل عام، وأصبح من ضمن المهمشين لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وحول ذلك، قال أدي هوتير إن يوفيتش كان يستحق الحصول على فرصة أكبر مع ريال مدريد على عكس ما يحدث معه بالفعل في الوقت الحالي من قبل زين الدين زيدان.

وأضاف: "هو يحصل على بضع دقائق فقط في ريال مدريد ولا يشارك في عدد كافٍ من المباريات حتى يتم تقييمه أو حتى يحصل على الفرصة الكاملة لتقديم ما يمتلكه"

وحول احتمالية عودته إلى فريقه القديم قال المدير الفني لفرانكفورت: "بالطبع أنا لست ضد عودته إلى الفريق من جديد ولا هو أيضًا، ولكن لا نعلم ما هي نية ريال مدريد بخصوصه"

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يذكر أن لوكا يوفيتش قد لعب 5 مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، ولم ينجح في تسجيل أي أهداف حتى الآن ولم يصبح خيارًا متاحًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.