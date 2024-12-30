"لا نخشى الجمهور السعودي" .. مدرب عمان يعلن غياب 3 لاعبين عن نصف نهائي كأس الخليج

ماذا قال رشيد جابر عن مواجهة المنتخب السعودي؟

أكد رشيد جابر، المدير الفني لعُمان، أنه سيخوض مباراة صعبة أمام المنتخب السعودي، في نصف نهائي كأس الخليج، معربًا عن أمله في الوصول للمباراة النهائية، والخروج بنتيجة إيجابية أمام الصقور.

وتقام مباراة السعودية وعمان، مساء الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك بالصليبيخات، حيث يتأهل الفائز للمباراة النهائية، المقررة السبت المُقبل، ليواجه المتأهل من الكويت والبحرين.

وكشف جابر، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، عن غياب ثلاثة لاعبين عن لقاء السعودية، موضحًا أن أمجد الحارثي وصلاح اليحيائي يعانيان من شد خفيف من الدرجة الأولى، فيما يغيب محمد المسلم للإيقاف.

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في المقابل، قال جابر إن المنتخب السعودي محترم ويملك عناصر جيدة وتاريخه يشهد بذلك، مؤكدًا أنه يعرف الأخضر جيدًا، ولا يخشى الجمهور السعودي، لأن لاعبيه معتادون على اللعب أمام الجماهير، وهم بحاجة للتركيز فقط.

وتابع "جاهزون للعب 120 دقيقة أو الذهاب لركلات الترجيح، مستعدون لكل الاحتمالات، وبقطع النظر عمّن سيبدأ، نحن نثق بالمجموعة كلها، ومن يلعب هو من يمثل الكل، الفريق السعودي جيد ونحن فريقنا أيضًا منظم، ونحتاج لأسلوب لعب يستفيد من نقاط ضعف الخصم والحد من نقاط قوته، والتفاصيل البسيطة ستصنع الفارق".

وفي هذا السياق، قال فايز الرشيدي، لاعب منتخب عمان، إن لقاء الغد لن يكون سهلًا أمام منتخب كبير مثل السعودية، والمباراة تحتاج للتضحيات والعطاء، فيما تعهد بتقديم اللاعبين كل ما يستطيعون لإسعاد الجماهير، مضيفًا أن شخصية المنتخب العماني تطورت، وفي السابق، كان الفريق لا يعود بالنتيجة عندما يتأخر، وهو العكس صار يحدث الآن.