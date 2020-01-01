مدرب ضمك: كنا قريبين من الفوز على الهلال بثلاثية

نور الدين بن زكري يتحدث عن التعادل أمام الهلال.

أكد الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لفريق ضمك، على أنه راض بنتيجة التعادل أمام الهلال، خلال المباراة الصعبة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء.

ضمك تعادل مع الهلال بهدف لمثله، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

نور الدين قال خلال تصريحات تليفزيونية: "التعادل أمام متصدر الترتيب مرضي تمامًا، ولكننا كنا نطمح في حصد الثلاث نقاط، وكانت لدينا فرصًا خطيرة".

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المدير الفني لفريق ضمك تابع: "هناك مرحلة في المباراة كان من الممكن أن نسجل 3 أهداف، ولكننا لم نستغل هذه الفرص التي أتيحت لنا".

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ابن ذكري أردف: "الهلال يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، وكنا نخطط لإغلاق المساحات، لأنهم يمتلكون قدرات عالية، مثل البرازيلي كارلوس إدواردو، الفرنسي بافيتيمبي جوميس".

واختتم مدرب ضمك تصريحاته قائلًا: "أمام الهلال كنا نريد عدم استقبال أهداف، ومن ثم نحاول تسجيل أهداف للفوز بمباراة الهلال".

ويحتل ضمك المركز الخامس عشر "قبل الأخير"، في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات و6 تعادلات و12 هزيمة.