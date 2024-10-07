بعد مزاعم التمرد .. مدرب صربيا يكشف سبب استبعاد سافيتش ويؤكد: مكالمة حسمت استدعاء ميتروفيتش

ميترو عاد بعد استبعاد سبتمبر وغياب سافيتش متواصل..

يستعد المنتخب الصربي لخوض مواجهتي سويسرا وإسبانيا، يومي 12 و15 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

واستعدادًا للمباراتين، قرر دراجان ستايكوفيتش؛ المدير الفني لصربيا، استدعاء أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال، واستبعاد زميله في الفريق نفسه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

استبعاد سافيتش فتح من جديد ملف مزاعم بعض التقارير عن رفضه اللعب تحت قيادة ستايكوفيتش، والذي تفجر بعد غيابه هو وميترو عن معسكر سبتمبر الماضي.

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لكن المدير الفني للمنتخب الصربي حسم هذا الجدل كاشفًا عن سر استبعاد سافيتش، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي: "لقد تحدثت مع سيرجي واتفقنا سويًا على استبعاده من المعسكر الحالي، جراء معاناته من إصابة في الركبة اليمنى، ويبدو أنها في الغضروف المفصلي، لكن أعتقد أنه سيكون جاهزًا في المعسكر المقبل".

أما عن كواليس عودة ميتروفيتش لمنتخب بلاده من جديد، فقد تمسك المدرب بتصريحاته السابقة عن كون الإصابة كانت سبب استبعاده في سبتمبر.

وأضاف ستايكوفيتش: "تحدثت مع ميترو، وسألته عن وضعه، وأكد شفاءه من إصابة الظهر التي عانى منها الشهر الماضي، أنا معتاد على مثل هذه المكالمات، لأنه لن يكون جيدًا أن نعلن عن انضمام لاعب ثم نكتشف إصابته بعد ذلك، لذا تأكدت حاليًا من جاهزية أليكساندر".

يذكر أن صربيا تحتل المركز الثالث في مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية برصيد نقطة وحيدة من جولتين، خلف الدنمارك (6 نقاط) وإسبانيا (أربع نقاط).