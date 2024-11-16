مدرب سيدات البرازيل للشاطئية: أدرييلي ليست النجمة الوحيدة

مدرب إسبانيا يكشف سر نجاح فريقه

أكد فابريزيو سانتوس دا سيلفا، مدرب منتخب سيدات البرازيل لكرة القدم الشاطئية، أن أدرييلي روخا، لاعبة الفريق، بين الأفضل في العالم، لكنها ليست الوحيدة المتميزة في صفوف الفريق اللاتيني.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة إسبانيا مساء اليوم السبت في نهائي بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وصرح دا سيلفا، في مؤتمر صحفي حضره موقع جول، "في بلادنا، لدينا العديد من المرجعيات، ولكن عندما نحارب من أجل شيء أكبر مثل كأس العالم، فإن أدرييلي (روخا) هي مرجعية، وهي تعلم أن معركتنا يومية".

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وتابع "أدرييلي واحدة من الأفضل في العالم، لكن لدينا العديد من الفتيات الصغيرات اللاتي يمكنهن القيام بذلك أيضًا، مثل ناتي التي تتمتع برؤية ثاقبة بنسبة 100%".

وأكمل "عملنا لفترة طويلة، وتم وضع خطة لفريقنا، ونعمل طوال العام على جلب اللاعبات، نحن متحدين، اللاعبات يضعن تركيزهن بالكامل على أرض الملعب".

أما عبد الرحيم عمر الغازي، مدرب منتخب سيدات إسبانيا لكرة القدم الشاطئية، فقال في المؤتمر ذاته، "عملنا لفترة طويلة، وقمنا بتأسيس فريق جيد، نكثف العمل خلال العام بأكمله، نجمع كل اللاعبات، ونتدرب كثيرًا".

وأضاف "اتحاد الفريق هو سر النجاح، نحن متحمسون للفوز بكل بطولة نشارك فيها".