مدرب سبورتنج لشبونة يزيد التكهنات حول صفقة يونايتد المحتملة

يبدو أن يونايتد اقترب من أول صفقاته الشتوية

رفض جورجي سيلاس مدرب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي نفي الأنباء المتعلقة برحيل لاعب وسط الفريق برونو فيرنانديش عن صفوف الفريق في يناير الجاري.

فيرنانديش كان قد اقترن اسمه بشدة في الأيام الماضية بالرحيل عن النادي البرتغالي والانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال سيلاس عقب مباراة فريقه أمام فيتوريا سيتوبال والتي انتصر فيها فريق مدينة لشبونة بثلاثية مقابل هدف كان لفيرنانديش فيها النصيب في إحراز هدفين وعن بقاءه في النادي من عدمه: "لا يمكنني ضمان أي شيء بخصوصه أنا ليس لدي معلومات بخصوص هذا الشأن".

اللاعب اقترن اسمه الصيف الماضي للانضمام إلى يونايتد أو توتنهام، ولكن في نهاية الأمر قرر البقاء في البرتغال.

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على الجانب أكد جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي"، أن الصفقة الجيدة تفرض نفسها على النادي وأنه يحظى بكامل الدعم للتعاقد مع أي صفقة تمثل إضافة قوية للنادي وتساعده في المضي قدماً.

وتابع: "لا يمكنني تسمية أسماء بعينها نسعى للتعاقد معها، لكن لدينا مخطط لإبرام عدد من الصفقات".

وسجل فيرنانديش هذا الموسم 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في الدوري بينما سجل 15 هدف في كل المسابقات التي خاضها فريقه.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي.