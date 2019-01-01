مدرب سانت إتيان ينتقد قرار بيع ساليبا إلى آرسنال

تصريحات مهمة ضد الجانرز..

اعتبر كلود بويل، المدير الفني لسانت إتيان، أن قرار النادي ببيع نجمه ويليام ساليبا إلى آرسنال، كان قرارًا خاطئًا بكل المقاييس.

وكان آرسنال قد اشترى عقد ساليبا في الصيف الماضي نظير 27 مليون جنيه استرليني من سانت إتيان، قبل أن يُعيره عامًا إلى الفريق الفرنسي.

بويل في تصريحات لصحيفة ليكيب عبّر عن امتعاضه من رحيل ساليبا، حيث قال "القرار قد نُفذ واعتمد، ليس لدي ما أقوله، أنهينا الموسم في المركز الرابع والعمل يبدو قد كان جيدًا للمدى القصير."

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"لا أعتقد أن نموذج ساليبا يمكن أن يجعل النادي ناجحًا، أُفضِل أن أشتري لاعبًا وأطوره على شراء لاعب جاهز بالفعل."

وواصل هجومه على إدارة سانت إتيان "من الصعب تقبل بيع أفضل لاعبينا وهو لا يزال صغيرًا، للمساعدة في ملء خزائن النادي، عندما تبيع ثروتك البشرية في سبيل التعاقد مع لاعبين مؤقتين لسد الفجوات على المدى القصير، فأنت رجعي."

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يذكر أن ساليبا قد شارك في 16 مباراة الموسم الماضي بعدما تم تصعيده للفريق الأول وهو في عمر الثامنة عشر، كما أنه شارك هذا الموسم في أربع مباريات فقط بعد غيابه في الجولات الأولى للإصابة.