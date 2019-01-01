مدرب ريدينج يدافع عن مورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد

أكد أنه من المبكر الحكم على الفريق بعد الانتصار في 4 مباريات متتالية مع أولي سولشار

قلل خوزيه جوميز المدير الفني لريدينج، من تأثير النرويجي أولي سولشار المدرب المؤقت لنظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد.

ريدينج يستعد لمواجهة قوية مع يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت القادم، ومدربه لا يهتم كثيراً بالطفرة التي يعيشها النادي مع مدربه الجديد.

سولشار تولى المهمة بدلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو، ليقود الفريق لأربع انتصارات متتالية على مستوى الدوري.

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وقال جوميز عن هذه الانتفاضة:"لا يمكنك القول بأنهم أقوياء الآن عن الماضي بعد الفوز بالمباريات الأخيرة".

وأضاف:"هم يلعبون الآن مع مدرب جديد وأفكار جديدة ويتمتعون بالحرية التي حصلوا عليها".

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وقال المدرب البرتغالي عن مواطنه مورينيو:"هو مدرب عظيم جداً ومن الصعب تكرار ما حققه، لا أعلم ماذا حدث له في مانشستر، أحترمه وأحترم جميع المدربين البرتغاليين".

وعن مواجهة السبت:"هم أحد أكبر الأندية في العالم، إذا ذهبت لآسيا وأمريكا الجنوبية سترى الأطفال يلعبون بمانشستر يونايتد في البلاستيشن".

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واستكمل:"ستكون لحظات خاصة لنا الأجواء في أولد ترافورد تبدو وكأنها احتفالاً بكرة القدم".

جدير بالذكر أن ريدينج يعاني حالياً في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، حيث يقع في المركز الثالث والعشرين دون أي انتصار في آخر 10 مباريات.