مدرب رابيد فيينا يكشف سبب رحيل بادجي إلى الأهلي

مدرب بادجي السابق يتحدث عن أسباب رحيله إلى الأهلي، وإمكانية ضم مهاجم بديل.

أكد ديدي كوبارو، المدير الفني لفريق رابيد فيينا النمساوي، على أن السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريقه المنتقل مؤخرًا إلى صفوف النادي الأهلي، كان سعيدًا عندما شارك بشكل أساسي رفقة فريقه، ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك.

الأهلي تعاقد مع بادجي من صفوف فيينا النمساوي، في صفقة كلفت خزينة المارد الأحمر 2 مليون يورو، بعد موسم واحد قضاه المهاجم السنغالي مع فريقه السابق.

كوبارو قال خلال تصريحات لصحيفة "كويير" النمساوية: "أليو كان سعيدًا فقط عندما شارك أساسيًا وسجل أهدافًا، ولكنني لم أضمن له المشاركة بشكل أساسي الفترة المقبلة، وهو ما تسبب في رحيله".

مدرب رابيد فيينا تابع: "نبحث حاليًا عن مهاجم، ليكون بديلًا للسنغالي بادجي، وتركيزنا الآن منصب على اللاعبين المتواجدين معنا، فونتاس وكيتاجاوا وغيرهما من المواهب الشابة".

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ديدي كوبارو أردف: "الآن علينا التعاقد مع مهاجم إضافي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذا كانت الأمور مناسبة لنا".

بادجي بدأ مسيرته رفقة كازا سبورتس السنغالي، قبل الاحتراف في ديورجاردنز السويدي، الذي انتقل منه إلى رابيد فيينا النمساوي العام الماضي.

وقبل انتقال المهاجم السنغالي إلى الأهلي، دخل في أزمة مع جماهير نادي رابيد فيينا، بعدما نشر صورة مرتديًا قميص فريق ريد بول سالسبروج، الغريم التقليدي لفريقه.