مدرب دينامو زغرب يطلب من راكيتيتش الرحيل عن برشلونة

نصيحة من مدرب زغرب في ظل توتر العلاقة بين راكيتيتش وبرشلونة

يرى نيناد بيليكا، المدير الفني لنادي دينامو زغرب الأوكراني أن الحل الأمثل بالنسبة لإيفان راكيتيتش لاعب برشلونة هو الرحيل في أقرب فرصة.

وعبر راكيتيتش عن حزنه وغضبه من قلة المشاركات مع برشلونة هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يشعر بأنهم أخذوا الكرة منه.

وقال المدير الفني للنادي الأوكراني في تصريحات صحفية: " راكيتيتش لعب مواسم رائعة من قبل، وكان من العناصر الهامة في برشلونة، الحل الأمثل له هو الرحيل ولكن هذا يعتمد عليه وعلى مدربه فالفيردي".

وواصل: "الجميع يعلم أن راكيتيتش يلعب دقائق قليلة، ولكن أينما ذهب، سيظهر جودته وإمكانياته من جديد".

اللاعب الكرواتي صاحب الـ 31 عاماً، لم يشارك مع الفريق الكتالوني هذا الموسم إلا في 255 دقيقة فقط، ويلم يلعب إلا مباراة واحدة بشكل أساسي.

راكيتيتش يرفض الاستسلام لوضعه الحالي في برشلونة

بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى وجود اهتمام من يوفنتوس وإنتر وأتليتكو مدريد للحصول على خدمات اللاعب في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن راكيتيتش شارك في 10 مباريات مع فريقه هذا الموسم، بمختلف المسابقات صنع خلالها هدفاً وحيداً.