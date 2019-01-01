مدرب جزر القمر: سنقاتل أمام منتخب مصر

مواجهة قوية بين مصر وجزر القمر على صدارة المجموعة في التصفيات

أكد أمير عبده المدير الفني لمنتخب جزر القمر، جاهزية لاعبيه لمواجهة منتخب مصر ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، ويستطيع أن يحقق الفوز في اللقاء الثاني في مشوار التصفيات.

منتخب جزر القمر قد حقق الفوز في لقاءه الأول على توجو، خارج الأرض ووضع في جعبته أول ثلاثة نقاط، في مشواره نحو التأهل إلى البطولة المقبلة المقرر أن تقام في الكاميرون.

وتحدث عبده عن أهمية أول مباراتين في دور المجموعات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية وأن يخرج بأقل خسائر من هذه المباريات خاصًة أمام مصر، بالنسبة أن تكون على أرضهم ووسط جماهير جزر القمر.

وقال عبده في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن مواجهة مصر ستكون عامة للغاية في ملعبهم الجديد حيث يتسع إلى 5 ألف مشجع، حيث أكد على محاولة تحقيق الفوز.

وأضاف: "متحفزون جدًا للمواجهة وشعبنا ينتظرنا وهدفنا حصد أكبر عدد من النقاط لنكون ضمن المتأهلين إلى البطولة، بعد تقديم كل ما لدينا، ولدينا ثقة كبيرة في إمكانيتنا".

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وتابع عبده: "سنقاتل أمام منتخب مصر للحصول على نقاط اللقاء"، مشيرًا إلى أهمية الفوز على مصر، في ثاني اللقاءات في دور المجموعات حيث يواصل تصدره.

وتضم المجموعة كلًا من منتخبات مصر وجزر القمر وكينيا وتوجو.

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