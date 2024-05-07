فيديو | مدرب جريميو ينجو من مصير مظلم بسبب فيضانات البرازيل

رسالة ابنته تطمئن الجماهير

نجا ريناتو جاوتشو، مدرب جريميو البرازيلي، أمس الإثنين، من مصير مظلم بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد، وتحديدًا خلال تواجده في ولاية ريو جراندي دو سول.

وأكدت كارولين بورتالوبي، ابنة المدرب البرازيلي، سلامة والدها بعد إنقاذه من مخاطر الفيضانات، وذلك عبر حسابتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت كارولين عبر حسابها بمنصة "إنستجرام"، رسالة قالت فيها: "أنشر ما حدث لوالدي هنا لأنني كنت حزينة جدًا، لدرجة أنني لم أرغب في مشاركة ما كنت أشعر به معكم!".

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وأضافت: "الحمد لله هو بخير الآن وتم إنقاذه، لست على اتصال به لأنه لا يملك هاتفًا. شكرًا لمن يقدم لي الأخبار من هناك".

كما نشرت ابنة المدرب البرازيلي، مقطع فيديو يظهر فيه ريناتو وهو يضع حقائب الظهر في سيارة، برفقة متطوعين على ما يبدو في عاصمة ريو جراندي دو سول.

ويتولى ريناتو جاوتشو مسؤولية فريق جريميو منذ عام 2022، ويعيش في مدينة بورتو أليجري، وهي أحد المواقع التي تأثرت بشكل كبير بالفيضانات، حيث غمرت المياه جميع المناطق الرياضية في العاصمة، بما في ذلك ملاعب جريميو وإنترناسيونال ومراكز التدريب.