أسابيع ساخنة منتظرة في الصيف

علق ريان ميسون المدير الفني المؤقت لتوتنهام، على الأنباء التي انتشرت الفترة الأخيرة حول رحيل المهاجم هاري كين عن صفوف الفريق.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، والعديد من الصحف الأخرى، أكدت إخبار كين لإدارة توتنهام برغبته في مغادرة النادي بعد نهاية هذا الموسم.

وأوضحت أن كين يريد البقاء في الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام من كبار المسابقة بالحصول على خدماته.

ماذا قال ميسون؟

مدرب توتنهام المؤقت قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:"كين في حالة جيدة ويتطلع لمباراة الغد، سيكون ملتزمًا معنا بنسبة 100% وأتطلع لرؤيته مع الفريق".

وأضاف:"سيبدأ غدًا لأنه أفضل مهاجم لدينا وأحد أفضل المهاجمين في العالم، أتمنى أن يساعدنا غدًا على الفوز ويحدث التأثير المطلوب".

وتابع:"هناك دائمًا تكهنات حول أفضل اللاعبين، هناك شائعات اليوم كذلك حول المدرب الجديد، هذا أمر طبيعي عندما تكون في ناد كبير، أتحدث كثيرًا مع هاري وهو متحمس معي تجاه مباراة الغد".

لماذا يريد كين الرحيل عن توتنهام؟

المهاجم الإنجليزي يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم هذا الموسم على المستوى الفردي، حيث سجل 32 هدفًا وصنع 16 في كل البطولات.

الأمور ليست كذلك من الناحية الجماعية لتوتنهام، حيث خرج الفريق من المنافسة على كل البطولات، لذلك يسعى اللاعب للخروج من أجل الحصول على الألقاب.

من الأقرب للتعاقد مع هاري كين؟

ريال مدريد اهتمام باللاعب لفترة طويلة، لكن الأمور تبدو في غاية الصعوبة الآن على النادي الإسباني بسبب الأوضاع المالية، بالإضافة لاعتباره كيليان مبابي وإرلينج هالاند ضمن أهم الأولويات وليس كين.

مانشستر سيتي يعتبر الأقرب في الوقت الحالي بسبب الحاجة الملحة للتعاقد مع مهاجم بعد قرار سيرخيو أجويرو بالرحيل.

لا يمكن استبعاد مانشستر يونايتد كذلك، لأن الشياطين الحمر يريدون ضم كين منذ فترة طويلة، وربما حانت الفرصة لتحقيق هذه الخطوة.

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