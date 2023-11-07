مدرب توتنهام يرد على الانتقادات: حتى لو طردوا ستة لاعبين سأهاجم!

أنجي بوستيكوجلو يقول كلمته!

أكد أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام أنه لن يلجأ للدفاع بشكل كامل حتى لو تم طرد ستة لاعبين من فريقه في المستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها "سكاي سبورتس"، وشدد خلالها المدرب على أنه لن يتخلى عن أسلوبه مهما حدث، لأن ذلك يشكل شخصية الفريق.

وقال بوستيكوجلو: "الأمر يتعلق بهويتنا، هذا نحن، طالما بقيت هنا فهذا ما سنقوم به، حتى لو لعبنا بخمسة لاعبين، سنحاول دائمًا".

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وكان توتنهام قد خسر بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره تشيلسي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن بوستيكوجلو كان قد تلقى انتقادات لاندفاعه وعدم تراجعه ضد تشيلسي بالرغم من أنه فقد لاعبين بالبطاقة الحمراء ولعب لأكثر من 40 دقيقة بتسعة لاعبين.