مدرب توتنهام قد يتسبب في إبقاء جوتا مع الاتحاد!

هل يبقى جوتا مع الاتحاد أم ينتقل إلى توتنهام؟

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على الرغم من تزايد الأخبار خلال الأيام الأخيرة بشأن اقتراب النجم البرتغالي جوتا من الانتقال إلى توتنهام الإنجليزي، إلا مدربهم أنجي بوستيكوجلو قد يتسبب في تعطيل الصفقة!

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ويبحث جوتا عن الرحيل عن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل استبعاده من قائمة الفريق ببطولة دوري روشن السعودي، بسبب اكتمال عدد الأجانب بالفريق، ومشاركته في مباريات تعد على أصابع الأيدي الواحدة مع الفريق!

وأشارت صحيفة "صن" إلى أن بوستيكوجلو مدرب توتنهام لا يزال متشككًا بشأن ضم جوتا من صفوف الاتحاد، حيث لا يعلم هل سيكون مناسبًا مع الدوري الإنجليزي أم لا.

وتألق جوتا الموسمين الماضيين تحت قيادة المدرب أنجي، حينما كان يتولى تدريب سيلتك الأسكتلندي، حيث سجل 21 هدفًا خلال 62 مباراة بالدوري.

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ويلقى جوتا اهتمامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من جانب ناديي توتنهام وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي، ولكن بوستيكوجلو لم يتخذ قراره بشأن إذا كان لاعبه السابق سيتناسب مع الدوري الإنجليزي أم لا.

ويبحث توتنهام عن تعويض الإصابات التي يعاني منها أجنحة الفريق، في ظل إصابة ريتشارليسون ومانور سولومون وإيفان بيريشيتش، حيث يفاوض جوتا بجانب لاعب بلاكبيرن آدم وارتون.

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