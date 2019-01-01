مدرب بيرو غير راضي عن تجديد عقد كاريلو مع الهلال

كان يأمل في عودة كاريلو إلى القارة العجوز ولعب دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نقلت تقارير صحفية بيروفية تصريحات المدير الفني ريكاردو جاركيا مدرب منتخب بيرو الأول لكرة القدم، وذلك تعليقًا على انضمام أندريه كاريلو رسميًا لنادي الهلال السعودي.

جاريكا مدرب بيرو قال في تصريحاته : الحقيقة أشعر بخيبة أمل على الرغم من الحديث مع كاريلو حول العودة إلى أوروبا إلا أنه قرر البقاء مع الهلال".

وأكد مدرب بيرو أنه كان يأمل في عودة كاريلو إلى القارة العجوز ولعب دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي".

📘 الهلال في صدارة الجدول 🔝

📗 الأهلي يحل ثانيًا رغم فوزه بلقب وحيد منذ ذلك الحين 🤔



إليكم ترتيب الدوري السعودي للمتحرفين حتى وقتنا هذا 👇 pic.twitter.com/qaRkX2nPeX — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 25, 2019

كاريلو وقع عقدًا مع نادي الهلال حتى2023 بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه بنفيكا البرتغالي، بعد مرحلة طويلة من المفاوضات.

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وأنهى مدرب بيرو تصريحاته : "بالفعل تابعت كاريلو من أرض الملعب في السعودية، وشاهدت تطور الملاعب بشكل جيد، لكنني تمنيت رؤيته في دوري أقرب من أجل مساعدته في كافة الجوانب، سواء الفنية أو اللوجستية ".