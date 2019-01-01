مدرب بورنموث ينفي رحيل مدافعه إلى تشيلسي

المدافع الهولندي سبق وأن لعب لتشيلسي ليتألق مع بورنموث ويرتبط مرة أخرى بالعودة للبلوز

نفى إيدي هاو مدرب بورنموث، وجود أي نية لديه للتخلي عن المدافع الهولندي ناثان أكي بالميركاتو الشتوي الحالي.

أكي سبق وأن لعب لتشيلسي قبل انتقاله لبورنموث، قبل أن يقوم الأخير بالتعاقد معه مقابل 20 مليون جنيه استرليني في صيف 2017.

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ومع الأزمة الدفاعية التي يعانيها البلوز حالياً، يدرس المدرب ماوريزيو ساري التعاقد مع اللاعب.

وقال هاو عن هذه الإمكانية:"نحن نحب العمل معه ونعتقد أنه يمتلك إمكانيات هائلة ويتحسن باستمرار".

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( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/8VPIc5aIAh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

وأضاف:"التكهنات والأخبار المتناثرة شيء طبيعي في يناير مع أي لاعب بالفريق".

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وتابع:"لم يصلنا أي عروض من أندية أخرى لذلك فهو مستمر معنا بشكل طبيعي".

وتأتي تصريحات مدرب بورنموث قبل المواجهة المنتظرة أمام تشيلسي غداً الأربعاء بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.