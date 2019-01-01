مدرب بلجيكا يؤجل عودة هازارد إلى ريال مدريد

هل يلعب هازارد ضد فياريال؟

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تسببت تصريحات مدرب المنتخب البلجيكي، روبرتو مارتينيز، في تأجيل عودة إيدين هازارد إلى ريال مدريد بعد التعافي من الإصابة.

هازارد تعرض لإصابة مع انطلاق الموسم أبعدته عن المشاركة ضد سيلتا فيجو وريال بلد الوليد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ المدير الفني لمنتخب بلجيكا أكد أنّه سوف يضم هازارد لقائمة الشياطين الحمر حال شارك في لقاء فياريال وقبل فترة التوقف الدولي.

وأوضحت أنّ مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، لا يتعجل عودة صاحب الـ 28 عامًا ويفضل غيابه عن لقاء فياريال طالما لن ينضم لمعسكر بلجيكا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه من المحتمل عدم ظهور البلجيكي في ملعب "لا سيراميكا" على أن يعود ضد ليفانتي تمهيدًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد عانى من إصابة عدد كبير من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الحالي.