مدرب بلجيكا: لوكاكو يملك كل شيء ويناسب دوري الأبطال

لوكاكو سجل هدفين في آخر اللقاءات

أشاد روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، بمهاجمه ولاعب إنتر روميلو لوكاكو، وعدد المميزات التي يتمتع بها قلب الهجوم.

لوكاكو كان حديث وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي بعد الانتقادات له من "كوريري"، ليرد اللاعب بثنائية في مباراة ساسولو.

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وقال مارتينيز مع "لاجازيتا": "هو رقم تسعة فريد من نوعه، يملك إمكانيات بدنية هائلة، ومفيد لأي فريق أن يمتلك مهاجم يعرف استغلال كل الإمكانيات التي يتمتع بها".

وأضاف: "يجيد المراوغة والاحتفاظ بالكرة، والأهم التسجيل، أن تتخطى 100 هدف في البريميرليج وتصبح هداف بلجيكا التاريخي، هذا يخبرك بمعدنه".

وواصل الإسباني: "الجمهور الإيطالي بدأ يقدر إمكانياته، لاعب بإمكانيات كبرى وقبل كل شيء يسجل الأهداف، هناك مهاجمين يجيدون شيئاً وحيداً فقط".

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واستطرد: "في السادسة عشر من عمره كان يسجل مع أندرلخت، ثم مع إيفرتون، يضع مصلحة الفريق قبل مصلحته الشخصية، هو لاعب بدني وأسلوبه مناسب أكثر لدوري أبطال أوروبا".

ويلعب إنتر أوروبياً مساء اليوم الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند ضمن منافسات المجموعة السادسة.