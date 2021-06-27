مدرب بلجيكا: لم نضع خطة خاصة لرونالدو!

روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا يؤكد أن مواجهة كريستيانو رونالدو لن تشهد أي تحضيرات خاصة!

أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن فريقه لن يضع خطة خاصة لمواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مارتينيز وأكد خلالها أن رونالدو يملك الكثير من الخبرة والإمكانيات الضخمة، لكنه لن يركز عليه وحده.

ما الذي قاله روبرتو مارتينيز عن كريستيانو رونالدو؟

وقال مارتينيز: "عندما تضع خطة لمواجهة لاعبًا بعينه من الممكن أن تتعرض للأذى من قبل بقية اللاعبين".

وأضاف: "طريقة لعب البرتغال توضح إنهم لديهم الكثير من العناصر الخطرة، وسرعات كبيرة كذلك في الخط الخلفي".

وأكمل: "بكل تأكيد رونالدو لاعب مذهل يتواجد في التوقيت المثالي ويتعامل مع الكرة بالشكل الأفضل، ولديه الكثير من الوعي، لكن علينا الدفاع أمما كل نجوم البرتغال بنفس الشكل".

ما الذي قاله مارتينيز عن كيفين دي بروينه؟

أردف مارتينيز: "كان من المذهل أن يشارك لمدة 45 دقيقة، وبعد ذلك لحوالي 90 دقيقة، أشعر أنه في حالة بدنية جيدة للغاية لدخول المباراة".

وصرح: "علينا أن نصبر في مواجهة فريق مثل البرتغال، هم يستطيعون الدفاع بشكل جيد، لكننا سنلعب بطريقتنا".

ما هي أرقام كريستيانو رونالدو في يورو 2020 حتى الآن؟

لعب النجم البرتغالي ثلاث مباريات مع منتخب بلاده حتى الآن وسجل خمسة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا كانت كلها في دور المجموعات حتى الآن.

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