مدرب برشلونة "المظلوم" يحصل على أمواله أخيرًا!

النادي الكتالوني لم يسير الأمور على ما يرام مع مدربه الأسبق

عادة، تسير الأمور بشكل جيد داخل برشلونة فيما يتعلق بإنهاء التجارب مع المدربين من حيث سير المستحقات وما شابه ذلك، رغم الأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.

إلا أن اسمًا واحدًا لم تسر الأمور معه على ما يرام طيلة 4 أعوام، قبل أن تبدأ الأمور في الحل هذه الأيام فقط.

إنه كيكي سيتيين، المدرب الذي مكث نصف موسم في برشلونة، وثابر من أجل الحصول على مكافأة نهاية العقد المتفق عليها مع برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن المشكلة تم حلها أخيرًا، وحصل كيكي سيتيين على المكافأة المتفق عليها في العقد مع برشلونة.

واستغرب المتابعون من فكرة كيف أن برشلونة الذي أنهى علاقته التعاقدية بنجوم مثل رونالد كومان وتشافي هيرنانديز، لم يستطع فعل ذلك بنفس السهولة مع كيكي سيتيين.