"لا تستحق أن أرد عليك!" .. مدرب برتغالي يهاجم كريستيانو رونالدو بسبب السعودية

الهجوم على الدون من كل جانب..

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تتواصل أصداء تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، التي قلل خلالها من الدوري الفرنسي، فبعدما هاجمته لاوري بوليو؛ لاعبة باريس سان جيرمان، انتقده اليوم مواطنه باولو فونسيكا؛ المدير الفني لليل.

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الدون كان قد أكد أن الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر"، الذي توج خلاله بجائزة أفضل لاعب في 2023، وجائزة الأفضل بتصويت الجماهير، بجانب هداف العالم 2023.

ذاك التصريح بالطبع أغضب الفرنسي، ومنهم فونيسكا الذي قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "لا أعتقد أن ما قاله جيدًا، لا أريد المقارنة بين الدوريين، فإذا كان رونالدو يشعر بالسعادة في السعودية، فأنا سعيد من أجله، أما ما قاله، فلا يستحق الرد عليه".

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وأضاف: "إذا قمت في الرد، فأنا أهدر وقتي، هذه التصريحات نوع من إهدار الوقت، وأعتقد أن الأشخاص الأذكياء يفهمون لماذا أدلى رونالدو بمثل هذا التصريح؟!".

يذكر أن الدون دائمًا ما يشيد بدوري روشن السعودي، مراهنًا على أنه سيصبح ضمن أفضل دوريات العالم خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر.

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