مدرب بايرن ميونخ: برشلونة فقد ميسي لكنّه لا يزال مرشحًا للفوز

ناجسلمان يحذر فريقه من التقاعس عن العمل ضد برشلونة

حذر يوليان ناجسلمان، مدرب بايرن ميونيخ فريقه من التهاون في مباراتهم المرتقبة مع فريق برشلونة، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ملعب "كامب نو" سيحتضن، غدَا الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل سينتظرها الجميع بين بايرن ميونخ وبرشلونة، حيث أنه من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة لما تحمله من ذكرى كارثية للفريق الكتالوني.

ماذا قال مدرب بايرن ميونخ؟

أدلى ناجسلمان، بتصريحات اليوم الاثنين على هامش اللقاء المرتقب والمواجهة الصعبة الفريقين، مؤكدًا أن الأمور اختلفت كثيرًا في الفريقين عما كانت عليه في مباراة الـ 8-2.

وقال: " بالطبع لم يعد الفريق يملك نجم كبير بحجم ميسي لكن برشلونة لديه لاعبون آخرون مميزون ويلعبون دورًا مهمًا في الفريق مثل فرينكي دي يونج وبيدري".

من الأفضل برشلونة أم بايرن؟ .. ناجسلمان يرد

أوضح مدرب بايرن ميونخ: " لا أعتقد أن برشلونة فريق أسوأ بكثير بدون ميسي، فإنهم لديهم دافع كبير للفوز في المباراة".

اختتم: "نريد بالتأكيد حصد الثلاث نقاط في كامب نو وطموح بايرن ميونخ هو أن يكون من بين أفضل ثلاثة أندية في أوروبا خلال الفترة المقبلة".

يستعد الفريق الألماني لافتتاح مشواره في البطولة الأغلى، دوري أبطال أوروبا لمحو ألم خسارة الحفاظ على لقبهم في الموسم الماضي، بعد إقصائهم في ربع النهائي من قبل فريق باريس سان جيرمان.

ويلعب وبايرن ميونخ وبرشلونة في المجموعة الخامسة بالبطولة، رفقة بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني.

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