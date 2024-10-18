"سنجعلهم يعانون".. مدرب إشبيلية "إكس كتالونيا" يتوعد برشلونة!

مباراة مرتقبة بعد يومين في الدوري الإسباني

رغم تقديره الشديد لبرشلونة، الذي منحه الكثير في عالم كرة القدم، لا يملك مدرب إشبيلية جارسيا بيمينتي إلا إقناع لاعبيه بضرورة الفوز على النادي الكتالوني.

ويلتقي الفريقان في إحدى أقوى مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 على ملعب مونتجويك معقل البلوجرانا.

وذكر بيمينتا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه "حان الوقت لفوز إشبيلية على ملعب برشلونة" مؤكدًا أنه "رغم أن برشلونة يملك أفضل استحواذ وسجل تهديفي ومن الصعب الدفاع أمامهم إلا أنهم سيعانون حين نمتلك الكرة ونفعل ما نريد".

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وعندما سئل عن ماضيه في برشلونة كلاعب ومدرب، لم يخف بيمينتا تقديره الشديد قائلًا: "إنها مباراة خاصة. لقد كنت هناك لمدة 28 عامًا، 11 عامًا كلاعب و17 عامًا كمدرب".

وأردف: "لقد كان بيتي لسنوات طويلة، العام الماضي كانت المرة الأولى التي ألعب فيها أمامهم، هناك بعض اللاعبين منهم دربتهم من قبل".

وبدأ بيمينتا مشواره في ناشئي برشلونة من عام 1986 وحتى عام 1997، ومثل الفريق الأول في مباراة وحيدة بمركز الجناح، ثم خاض مشواره التدريبي كاملًا في فئات برشلونة السنية الأدنى بين عامي 2004 و2021.