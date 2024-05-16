مدرب إسبانيا يضع شرطًا واضحًا لاستدعاء ناتشو.. ويمدح ثنائي برشلونة "الاستثنائي"

"جماهير ريال مدريد لا تؤثر على اختياراتي"

دافع لويس دي لافوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، عن حقه في اختيارات لاعبي منتخب "لاروخا" للقائمة المشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقال دي لافوينتي في حواره مع شبكة "ريليفو" الإسبانية: "بيدري؟ هو من أفضل اللاعبين في مركزه وأتمنى أن يكون لائقًا في أقرب وقت، أعرف ما يمكنني أن أطلبه منه، وماذا سيعطيني، ويعرف ما سأطلبه منه. لكن عليه أن يجلس مع نفسه لأنه يحتاج إلى اكتساب الثقة والأمان بعد هذه الإصابة الطويلة".

وأضاف: "ناتشو ولوكاس فاسكيز؟ أدرك جيدًا أن مشجعي ريال مدريد يمكنهم الادعاء بأنهما أكثر تميزًا من كوبارسي، أنا أفهم ذلك تمامًا لأن كل مشجع يريد لاعبيه في قائمة المنتخب وهذا أمر طبيعي لكن هذا لا يؤثر علي، أنا أعيش خارج هذا الواقع برمته وأتحرر في اتخاذ القرارات بشكل مستقل".

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وتابع مدرب إسبانيا: "استدعيت ناتشو لقائمتي الأولى. لكنه لن ينضم للقائمة هذه المرة بسبب دوري أبطال أوروبا الذي فاز به أو يمكنه تحقيقه فقط، إذا كان عليه أن يأتي فهو لأنه لاعب كرة قدم عظيم في هذه اللحظة. ليس بسبب ما أصبح عليه".

وأردف: "كوبارسي لاعب جيد جدًا، ليس مثل أي لاعب صاعد يبدأ بشكل جيد في البداية ويكتسب ثقة ثم ينخفض مستواه، لكنه صاحب شخصية بغض النظر عما إذا كان يبدو لنا الآن أنه أفضل أو أسوأ، فهو لاعب كرة قدم يتمتع بإمكانيات كروية استثنائية".

وواصل: "العظماء برشلونة أو ريال مدريد، ليسوا الوحيدين الذين يضمون لاعبين مميزين. هناك أندية أخرى لديها لاعبين جيدين جدًا ويمكنهم أيضًا اللعب للريال أو البارسا أو الفرق الكبيرة الأخرى في إسبانيا".

وعندما سئل عن موقف براهيم دياز، الذي اختار تمثيل منتخب المغرب، علق لافوينتي: "لقد فعلت ما كان علي فعله كمدرب. قمت بإدراجه في القائمة ومعاملته بنفس معاملة بقية اللاعبين، لكن كل فرد يتخذ قراراته بحرية ومسؤولية. وأنا أحترمه وأتمنى له كل التوفيق. لقد كان لدي أنا والاتحاد سلوكًا لا تشوبه شائبة".