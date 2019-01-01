مدرب اليابان : لا أهتم بالإنجاز الشخصي وهذه نقطة قوتنا في نهائي كأس آسيا

خضنا 6 مباريات في البطولة بشكل متتالي وقطر كان لديها فرصة أفضل في ترتيب المباريات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني الأول لكرة القدم على جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب القطري في نهائي كآس آسيا 2019، مؤكداً أنهم في أفضل حالة الآن عقب الوصول إلى النهائي

المدرب الياباني قال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النهائي : خضنا 6 مباريات في البطولة بشكل متتالي وقطر كان لديها فرصة أفضل في ترتيب المباريات، ولكننا جاهزون بالتأكيد.

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وبسؤاله المدير الفني في حال الفوز بكأس آسيا، ستكون قد حصلت علي لقبين كمدرب ولاعب، قال أننا كفريق هدفنا حصد اللقب من أجل بلدنا، ولست مهتماً بالإنجاز الشخصي وهدفي إهداء البطولة للمشجعين.

وحول المنتخب القطري، قال المدرب الياباني، نعرف أن المنتخب القطري يمتلك العديد من الأرقام الفردية سواء على صعيد الدفاع أو الهجوم، ولكن لا ننسى إننا قدمنا مردود طيب في النسخة الحالية، ووصلنا إلى المباراة النهائية.

وفي نفس الإطار بسؤال المدير الفني الياباني حول نقطة القوة التي يمتلكها المنتخب الياباني، أشار مورياسو إلى أنهم يلعبون بشكل منسق وهذا كان واضحاً، مشيراً إلى أن التجانس في الأداء أمر يميز منتخبنا.

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وبالتطرق لقائد المنتخب مايا يوشيدا، وبسؤاله حول ماذا تغير في هذا الجيل، عن الجيل الذي حقق أخر لقب قاري، وقال الآن يوجد لاعبين أكثر في الدوريات الأوروبية المختلفة، وهذا أضاف أداء أفضل لنا ولاحظتم كيف كان الأداء أمام إيران.

اللاعب أضاف، الفوز بكأس آسيا والمشاركة في كوبا أميركا سيشكل معطفاً هاماً للكرة اليابانية وذلك سيشكل أمر إيجابي لنا، خاصة في ظل تواجد جيل رائع للكرة اليابانية.

وأنهى اللاعب تصريحاته للحديث عن الكرة الآسيوية، مشيراً إلى أنهم يأملون أن تخرج المباراة بروح رياضية عالية، ونعطي رسالة قوية بأن الكرة الآسيوية قوية، ونهتم بشعار لم شمل آسيا.