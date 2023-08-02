مدرب الوداد بعد الخسارة أمام الهلال: "مهزلة.. لو انتصروا بشرف لهنأناهم"

تصريحات خطيرة من مدرب نادي الوداد المغربي

GOAL

فتح عادل رمزي، المدير الفني لنادي الوداد الرياضي المغربي، "النار" على الطاقم التحكيمي، بمباراة فريقه أمام الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الوداد ودع مسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، التي تستضيفها السعودية، من دور المجموعات؛ بعد الخسارة بهدف مقابل اثنين، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وقال رمزي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ما حدث في الهدف الأول.. مهزلة تحكيمية"، مكذبًا الاتهامات التي توجه إلى المغاربة، بأنهم لا يتمتعون بالروح الرياضية، بعد الهزيمة.

وأضاف مدرب الوداد المغربي، خلال كلمته في المؤتمر الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "نحن نتمتع بالروح الرياضية.. لكن فوزوا علينا بشرف، ووقتها سوف نقوم بتقديم التهنئة إليكم".

وأشاد عادل رمزي، بأداء نجوم فريقه، خاصة في الشوط الثاني أمام الزعيم الهلالي، لافتًا إلى أن فريقه سيطر على 95% من مجريات اللعب، ضد النادي الأكبر في السعودية؛ على حد وصفه.

جدير بالذكر أن الوداد كان قد أصدر بيانًا، هاجم فيه التحكيم والقائمين على البطولة العربية؛ بعد التعادل (0-0) مع السد القطري، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

GOAL