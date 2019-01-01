مدرب الهلال يُجهز عبدالله عطيف لمواجهة السد القطري

الهلال كان قد تخطى مواطنه الاتحاد في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية أن المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي يسعى لتجهيز اللاعب عبدالله عطيف خلال الفترة المقبلة.

ويأمل المدير الفني للزعيم في تجهيز اللاعب لقيادة خط وسط الفريق خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي السد القطري.

الهلال كان قد تخطى مواطنه الاتحاد في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

طبيب الهلال الإسباني خوان ديفيد من المنتظر أن يمنح اللاعب الضوء الأخضر من أجل الدخول في التدريبات خلال الأيام المُقبلة، بعد وصوله إلى مرحلة متقدمة في العلاج.

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يُذكر أن نادي الهلال يطير إلى العاصمة القطرية الدوحة لملاقاة السد في مباراة الذهاب يوم 1 أكتوبر، بينما تُقام مباراة الإياب يوم 22 أكتوبر بالرياض.