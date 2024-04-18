مدرب الهلال السابق في مرمى النيران.. "تحيز ضد حقوق المرأة!"

ماذا فعل رامون دياز في البرازيل؟

انتقد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الكرة بنادي فاسكو دي جاما، الآداء التحكيمي النسائي في غرفة تقنية الفيديو، خلال إحدى مباريات فريقه في الدوري البرازيلي.

مدرب الهلال السابق، قاد فاسكو دي جاما للخسارة أمام مضيفه ريد بول براجانتينو بنتيجة (1-2)، في لقاء الجولة الثانية من مسابقة الدوري البرازيلي، موسم 2024.

وقال دياز، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "مع كامل الاحترام للحكام، لا يمكننا التكلم كثيرًا، تقنية الفيديو في مباراتنا الأخيرة، التي كانت في ملعب فاسكو، كانت تقودها سيدة، وقامت بتفسير الأمر بشكل مختلف، لقد كانت ركلة جزاء، ولكنها فسرت الأمر باختلاف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل دياز حديثه بشأن مباراة الجولة الأولى أمام جريميو، قائلًا "كرة القدم رياضة مختلفة، وأن تضع تقنية الفيديو لهم، يبدو أن الأمر معقد جدًا بالنسبة لهم، الكرة لعبة ديناميكية وسريعة، وفيها الكثير من الضغط واتخاذ قرارات سريعة، ولا أعلم ما إذا كان لجناحنا ركلة جزاء، ولكن اللاعب تعرض للضرب".

وتلقى رامون دياز، الذي قاد الهلال للتتويج بأربعة ألقاب، هجومًا كبيرًا من الجماهير التي اتهمته بالتحيز ضد تولي السيدات مهام التحكيم، ليعتذر للجماهير قائلًا "أود أن أعتذر، ولكن تم تفسير شيء ما في تصريحاتي، ما أردت قوله إنه شخصًا واحدًا لا يمكنه اتخاذ مثل هذا القرار المهم في كرة القدم، وهو دور تقنية الفيديو في القرارات الحاسمة خلال المباريات".