مدرب النصر يُدافع عن تاليسكا ويكشف سر الخسارة أمام الهلال

ما الذي فعله نجم النصر عقب الخروج من كأس الملك أمام الوحدة؟

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دافع دينكو إيليتشيتش المدير الفني للنصر عن أندرسون تاليسكا بعد الاتهامات التي طالته بالوقوف خلف الأداء السيئ للفريق، كما كشف سر الخسارة والأداء المتواضع أمام الهلال في ديربي الرياض.

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النصر هزم الرائد مساء أمس في دوري روشن السعودي برباعية نظيفة مع تقديم عرض قوي أمتع به جمهوره الذي احتشد في ملعب الأول بارك، وقد أشار العديد من المحللين والجماهير إلى أن أداء الفريق الممتاز يعود إلى غياب تاليسكا عن اللقاء للإيقاف.

المدرب الكرواتي سُئل عن ذلك صراحة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، فأجاب "تاليسكا لاعب مهم للمجموعة، لا أتفق مع الحديث عن أن غيابه جعل النصر أفضل، كل شخص ينظر من زاويته الخاصة لكن لابد ألا نوجه أي اتهامات للاعب".

وكشف إيليتشيتش سر الخسارة والأداء المتواضع أمام الهلال في المباراة المقدمة من الجولة الـ24 من دوري روشن، بقوله "لم نقدم الأداء المطلوب أمام الهلال، لكن المباراة كانت في أسوأ توقيت بالنسبة لنا ولم يكن لدي الوقت لأحضر جيدًا للقاء وأنقل أفكاري للاعبين".

يُشار إلى أن إيليتشيتش خلف المقال رودي جارسيا في تدريب النصر، وقد خسر معه أمام الهلال في الدوري والوحدة في الكأس لكنه عاد لنغمة الانتصارات بالفوز الساحق على الرائد مساء أمس.

Shahid