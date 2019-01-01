مدرب النصر يطلب صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي

فيتوريا حدد مركز وسط الملعب مطالبًا بدعمه خلال شهر يناير

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي تحديد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب العالمي احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

التقارير قالت أن فيتوريا حدد مركز وسط الملعب مطالبًا بدعمه خلال شهر يناير المُقبل الذي يشهد انطلاق الميركاتو الشتوي.

كما يحب المدير الفني عن عناصر تُجيد اللعب على الأطراف، لتقوية دكة الاحتياط رغبة منه في تعزيز القوة لتحقيق نتائج إيجابية، وعدم تأثر الفريق بغياب عنصر تحت أي ظرف.

ويرغب حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في توفر العديد من العناصر الجاهزة من أجل مواصلة المنافسة بقوة على البطولات.

وأوضحت التقارير أن فيتوريا يستهدف تواجد العديد من العناصر المميزة في الفريق بجميع الخطوط، من أجل توافر البديل في كافة الأوقات.

يُذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن المتصدر نادي الهلال.