مدرب النرويج يلقي بهالاند من قطار الكرة الذهبية ويرشح ميسي ومبابي!

تصريح مثير للجدل من أحد أقرب الأشخاص لهالاند!

أثار ستوله سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج الجدل بعدما تحدث عن قرب ميسي من الفوز بالكرة الذهبية بالرغم من أن لاعبه إرلينج هالاند ضمن المرشحين.

جاء هذا في تصريحات لصالح صحيفة "بولد"، وأكد خلالها أن الفائز بالجائزة سيكون ليونيل ميسي من وجهة نظره لأن الأرجنتيني فاز بكأس العالم.

وقال سولباكن: "الأمر سيكون بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإرلينج هالاند، بقية اللاعبين مرشحين أيضًا لكن بنسب أقل منهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لو سألتني من سيفوز بها سأقول لك ليونيل ميسي، ذلك لأنه حقق الفوز بلقب كأس العالم، ذلك له تأثير طوال الوقت، مبابي أيضًا لديه أفضلية".

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جدير بالذكر أن فوز ميسي بالكرة الذهبية سيكون الثامن في تاريخ النجم الأرجنتيني لو تحقق وهو رقم قياسي غير مسبوق، وسيقام الحفل في الـ 30 من أكتوبر المقبل.