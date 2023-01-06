مدرب النصر السابق: رونالدو إلى السعودية؟ إنييستا ليس في اليابان لأكل السوشي!

حذر البرتغالي من صعوبة الدوري السعودي

أبدى راؤول كانيدا مدرب النصر السابق، رأيه في انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النادي السعودي، وقارنه بنظيره الإسباني أندريس إنييستا.

رونالدو انضم للنصر لمدة عامين ونصف براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وخرج كانيدا في مقابلة مع صحيفة "as" الإسبانية للتحدث عن الصفقة.

وقال المدرب الإسباني:"هل شعرت بالمفاجأة؟ نعم ولا في نفس الوقت، كنت أعرف بالفعل أن السعودية لديها نية لتطوير الدوري الخاص بها لأنها تمتلك أهم بطولة في قارة آسيا والأمر لا يتعلق بالمال فقط".

وأضاف:"لقد رأيت إنييستا وتشافي وراؤول يذهبون إلى بطولات أقل قوة ولم يتهمهم أحد بالتراجع، رونالدو سيحصل على أفضل عقد في تاريخ كرة القدم وهذا قد يؤثر على آراء البعض، إنييستا لم يذهب إلى اليابان لتناول السوشي وقام تشافي بعمل رائع في قطر، الاعتقاد أن رونالدو اتخذ خطوة إلى الوراء وعمره 38 سنة أمر سخيف ويعكس الرؤية الأوروبية الضيقة للأمور في بعض الأوقات".

وأوضح:"في أوروبا لدينا الكثير من الأشياء وخاصة في كرة القدم، أحيانًا نعتقد أننا مركز الكون، وبيليه أكبر مثال على ذلك، هناك أشخاص يقولون إن البرازيلي لا يستحق أن يكون من بين الأفضل في التاريخ لأنه لم يلعب في أوروبا رغم كل ما فعله مع سانتوس".

واستكمل:"السعودية هي المركز الرئيسي لكرة القدم العربية، يوجد 8 أجانب كحد أقصى لكل فريق وعادة ما يكونون بمستوى جيد جدًا، المنافسات السعودية يشاهدها 20 مليون شخص من الجزائر والمغرب ومصر وغيرها من الدول، المنافسة بين الهلال والنصر تشبه ثنائية ريال مدريد وبرشلونة، ولكن البعض يجهل ما يحدث هناك".

وعن رأيه في الدوري السعودي:"بطولة صعبة للغاية، أتذكر أنني وصلت إلى الاتحاد في فبراير وكنت المدرب الثالث في نفس الموسم، السعودية هي الدولة الأكبر في الخليج العربي ولديها تقاليد مهمة للغاية وكرة القدم هناك تشبه تركيا، حيث تتمتع بقوة اقتصادية هائلة تمنع اللاعبين من مغادرة أنديتهم بسبب الرواتب المرتفعة".

وعن الراتب الضخم لرونالدو:"النجوم يمكنهم الحصول على مبالغ هائلة هناك، لن أتفاجأ إذا عرضوا على ميسي المزيد من الأموال، أو قاموا بالاستثمار في المزيد من اللاعبين المهمين في أوروبا، الأندية الأخرى ستحاول الحصول على قطعة من الكعكة والأمور لن تتوقف عند رونالدو".

وعن النصر بالتحديد:"يعتبر من بين أهم 3 فرق في المنطقة العربية، وسيطلبون الكثير من كريستيانو على أرض الملعب، ومن السخيف الاعتقاد أنه ذهب إلى هناك من أجل الاستمتاع، الأمور لن تكون سهلة عليه خاصة في هذا السن".

جدير بالذكر أن كانيدا البالغ من العمر 53 سنة سبق أن قام بتدريب اتحاد جدة في 2012، وعمل لفترتين مع النصر في 2014 و2016 ويقضي الفترة الحالية بلا فريق.

Shahid