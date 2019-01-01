مدرب الشارقة: الهدوء أهم ما نحتاجه لتحقيق لقب الدوري

الشارقة بحاجة إلى ثلاث نقاط لتحقيق لقب الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد عبد العزيز العنبري، المدير الفني لنادي الشارقة على أن الهدوء هو اهم ما يحتاجه فريقه، في هذه الفترة الحساسة من الموسم، لحسم بطولة الدوري.

ويستعد الشارقة لمواجهة الوصل يوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإماراتي.ال

وقال العنبري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "الوصل بالرغم من نتائجه غير الجيدة في الفترة الأخيرة، إلا أن يقدم مستويات طيبة".

وواصل: "أثق في لاعبي الفريق، وأنهم سيقدمون مستوى جيد للفوز بنقاط المباراة، أتمنى عودتنا من جديد إلى النتائج الإيجابية وطريق الانتصارات".

وأكمل: "نحتاج إلى الهدوء في مثل هذا التوقيت، لا تزال هناك ثلاث جولات متبقية حتى نهاية الدوري، الجميع ينتظر تحقيقنا لقب الدوري".

وتابع: "تكاتف الجميع مطلوب في هذا الوقت، ودعم اللاعبين كي يصل الفريق إلى هدفه المنشود، لقد تحدث مع اللاعبين حول كل السيناريوهات المحتملة في المباراة".

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الجدير بالذكر ان الشارقة بحاجة إلى ثلاث في الثلاث مباريات القادمة، لتحقيق بطولة الدوري، دون النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

ويحتل الشارقة صدارة جدول الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق ست نقاط عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني.