مدرب الشارقة: الحظوظ في كأس رئيس الدولة متساوية للجميع

المدير الفني لنادي الشارقة يتحدث بعد صعود فريقه إلى نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى عبد العزيز العنبري، المدير الفني لنادي الشارقة سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس رئيس دولة الإمارات على حساب الإمارات.

وتأهل الشارقة إلى نصف النهائي، بعد فوزه بالأمس بهدفين لهدف على حساب الإمارات، في ربع نهائي البطولة.

وقال العنبري في تصريحات عقبت اللقاء: "حظوظ الفرق الأربعة متساوية من أجل الحصول على اللقب، نتمنى أن ننهي الموسم بطريقة سعيدة ونحصل على البطولة".

🏆 دوري الخليج العربي - لقاء مؤجل من الجولة الـ13

⚪️🔵 العين 🆚 الوحدة 🔴

🕗 18:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب هزاع بن زايد

📺 أبو ظبي الرياضية pic.twitter.com/TO1s3xHUJP — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

وواصل: "كانت مباراة صعبة، وحظ أوفر للإمارات، يجب علينا التركيز في تحسين الجانب التهديفي للفريق، يجب أن نستغل أنصاف الفرص التي تتاح لنا".

وأكمل: "سنحاول الاستفادة بشكل كبير من الإيجابيات التي ظهرت في المباراة، وسنعمل على علاج السلبيات، التي ستكون درس لنا في الفترة القادمة".

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الجدير بالذكر أن الشارقة صعد إلى نصف نهائي البطولة برفقة كلاً من الظفرة والوصل وشباب الأهلي دبي.