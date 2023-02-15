مدرب التعاون يتوعد كريستيانو رونالدو .. سأحرمه من مفتاح التألق أمامنا

مدرب التعاون سيحد من خطورة رونالدو أمامه في مباراة الجمعة أمام النصر.

توعد البرازيلي بريكليس تشاموسكا مدرب نادي التعاون، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما مساء يوم الجمعة المقبل.

ويواجه نادي النصر نظيره التعاون مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وقال تشاموسكا خلال تصريحات لموقع "العربية.نت": "اللعب أمام رونالدو سيمنح اللاعبين دفعة كبيرة، والمباراة ستتم مشاهدتها أكثر من غيرها، فهذا عرض لجميع الأشخاص المعنيين، لذا فاللعب ضده يُضيف لنا الحافز".

وأضاف مدرب التعاون: "يجب حرمان رونالدو من الحصول على المساحة عندما يقترب من منطقة الجزاء، إذ يتمتع بجودة عالية في التسديد والمراوغة، ولديه الكثير من القدرات".

واستطرد قائلًا: "وصول رونالدو مهم للدوري السعودي، وسيرفع من مستوى المحترفين الأجانب، وسيزيد أكثر من انتشار كرة القدم في البلاد، وتلك الصفقة كانت لها تأثير في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الدعاية الأكبر لوجود كريستيانو رونالدو هنا".