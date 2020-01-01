مدرب الترجي: هدفنا الفوز على الزمالك خلال الثلاث مواجهات

معين الشعباني يؤكد على أن فريقه لديه الإصرار على الانتصار في الثلاث مواجهات أمام الزمالك.

تحدث المدرب معين الشعباني، المدير الفني لفريق نادي الترجي التونسي، عن الثلاث مواجهات التي سيخوضها فريقه أمام الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أنه سيلعب المباريات بنفس الأهداف والمعنويات.

الترجي يستعد لمواجهة الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، في العاصمة القطرية الدوحة.

شعباني قال خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء تونس: "الترجي يسعى للفوز على الزمالك خلال الثلاث مباريات، والتي ستبدأ بمواجهة كأس السوبر الإفريقي".

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معين الشعباني تابع: "3 مواجهات خلال 3 أسابيع أمام الزمالك، سنلعب جميع المباريات بنفس الإصرار والعزيمة، من أجل تحقيق الفوز بهم جميعًا".

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ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام الترجي يومي 28 و6 مارس في ذهاب وإياب دور الثمانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد مواجهة السوبر الإفريقي.

ويخوض الترجي كأس السوبر الإفريقي، بعد التتويج بدوري الأبطال الموسم الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي، كما يلعب الزمالك المباراة بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي.