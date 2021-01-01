مدرب البرتغال يعرض نصيحته على رونالدو بخصوص مستقبله

اللاعب ارتبط بالعودة إلى ريال مدريد

قام فرناندو سانتوش المدير الفني لمنتخب البرتغال، بعرض النصيحة على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بخصوص مستقبله.

المهاجم البرتغالي يمر بفترة صعبة مع يوفنتوس هذا الموسم، بسبب تخبط نتائج الفريق في الدوري الإيطالي، وخروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام بورتو.

الغموض يحيط بمستقبل صاحب الـ36 سنة، وسط أنباء حول عدم تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2022، بوجود رغبة قوية منه في العودة إلى ريال مدريد وفقًا لبعض التقارير.

سانتوش قال عن هذا الموقف:"أقدم النصيحة لرونالدو بشكل شخصي، كنت مدربًا له عندما كان عمره 18 سنة ولدينا علاقة وثيقة، إذا طلب مني أي نصيحة فسأخبره بما أفكر به".

وأضاف:"نحن نتحدث كثيرًا ولكن هذه محادثات خاصة بين الأصدقاء، ليس لدينا علاقة بين مدرب ولاعب، الأمر يختلف أيضًا عندما يكون في المنتخب الوطني".

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وتابع:"رونالدو ليس لديه أي مشكلة من حيث العقلية في الوقت الحالي، هو يأتي هنا بنفس الرؤية ونفس الشغف والإرادة، ويعطي دائمًا 100% من مجهوده مع بلاده".

يذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا مع المنتخب البرتغالي من أجل المشاركة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.