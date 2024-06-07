مدرب البرتغال يحسم مصير رونالدو من دكة اليورو.. ويؤكد: لا بديل عنه في غرفة الملابس!

هل تتكرر واقعة كأس العالم مع رونالدو في يورو 2024؟

كشف المدير الفني لمنتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، عن موقف القائد كريستيانو رونالدو، نجم فريق الكرة بنادي النصر، من التواجد على مقاعد البدلاء، أثناء المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وأجرى روبرتو مارتينيز، مؤتمرًا صحفيًا برفقة نجم مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا، للحديث عن المباراة الودية التي تجمع بين منتخبي البرتغال وكرواتيا، مساء الغد (السبت)، على ملعب ناسيونال دو جامور، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة اليورو التي تقام في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المُقبل.

وأجاب مارتينيز على سؤال حول ما إذا كان رونالدو سيكون بديلًا في بطولة أوروبا، على غرار ما حدث في كأس العالم 2022، قائلًا "رونالدو يقدم آداءً متسقًا للغاية، إنه هداف لا يصدق، إنها بطولة اليورو السادسة له، هذا إنجاز فريد من نوعه في كرة القدم العالمية، نحن نصنع التنافسية بين 23 لاعبًا، ونتخذ القرارات، وكريستيانو مستعد لتقديم كل شيء".

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في المقابل، أوضح مدرب البرتغال أن كريستيانو رونالدو لن يخوض مباراة الغد أمام كرواتيا، فضلًا عن لاعب الهلال، روبن نيفيش، ومدافع بورتو، بيبي، إلا أنهم سيكونوا متاحين للمشاركة في المباراة الودية الأخيرة قبل اليورو، والتي ستقام ضد أيرلندا، في أفيرو البرتغالية، في 11 يونيو.

وأضاف "لا يوجد لاعب آخر في كرة القدم العالمية، يقدم ما يمكن أن يقدمه لنا كريستيانو رونالدو في غرفة خلع الملابس"، مبديًا ثقته الكبيرة في قائد النصر، خلال البطولة الأوروبية.

وتحدث مدرب البرتغال عن مباراة كرواتيا، قائلًا "إنها مباراة ودية، لا يمكننا رؤية المستوى الحقيقي للفرق، ولكن كرواتيا خصم مختلف، يعتمد أسلوب لعبه على الاستحواذ على الكرة، وعلينا أن ندافع بشكل جيد دون الكرة".

ومن المقرر أن يشارك المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا، حيث يواجه منتخبات تركيا وجمهورية التشيك وجورجيا.

يذكر أن أزمة اندلعت بين كريستيانو رونالدو، والمدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس، والتي بدأت من مباراة كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات، حيث اعترض رونالدو على تبديله في اللقاء، ليقرر سانتوس إبقاء كريستيانو على مقاعد البدلاء في مباراة دور الـ16 أمام سويسرا، كما شارك رونالدو بديلًا في مباراة المغرب بالدور ربع النهائي.